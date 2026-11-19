Пятая ракетка мира по юниорам Мария Макарова вспомнила, как в академии «Будь здоров» тренировалась под руководством сразу четырёх специалистов.

«Денис Андреевич Уржумов был моим главным тренером, а Пётр Сергеевич Колесников, Игорь Владимирович Челышев и Иван Александрович Приданкин просто всё время были рядом. Челышев помогал нам с кортами, всегда придерживал, чтобы в любое удобное время у меня был корт. Вместе с Приданкиным выбирали мне ракетку, и каждый Новый год под