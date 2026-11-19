Пятая ракетка мира по юниорам Мария Макарова поделилась впечатлениями от работы с тренерским дуэтом Юлии Бекещенко и Андрея Савина.

«Для меня они в первую очередь самые авторитетные люди в моей жизни. Я к ним прислушиваюсь, к каждому их совету, стараюсь всё время находиться с ними в контакте, чтобы прогрессировать максимально с каждым днём. У нас внутри очень дружеская атмосфера. Можем пошутить, посмеяться. Иногда, если у