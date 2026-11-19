Бронзовый призёр юниорского Итогового-2026 Мария Макарова рассказала о дружбе с чемпионками «Больших шлемов» Анной Пушкарёвой и Синьжань Сунь.

«Во всём туре я дружу с Аней Пушкарёвой и с китаянкой Синьжань Сунь, она первая у нас по юниорам. Надо уметь это разграничивать: на корте мы соперницы, за кортом мы подруги. И то, что происходит на площадке, нельзя приравнивать к тому, что происходит вне тенниса. С Аней мы в суперотношениях, в Москве постоянно тренируемся, ходим гуля