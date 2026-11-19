Сегодня, 19 ноября, в Турине, Италия, продолжится Итоговый турнир ATP — 2026. В рамках игрового дня пройдут два матча группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на четверг.

Теннис. Итоговый турнир ATP — 2026, Турин, Италия. Расписание на 19 ноября (время московское):

16:00. Бен Шелтон (США, 3) — Рафаэль Ходар (Испания, 8);

22:30. Александр Зверев (Германия, 1) — Артюр Фис (Франция, 6).

Итоговый турнир ATP проходит с 15 по 22 ноября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который в этом году досрочно завершил сезон. Даниил Медведев, Карлос Алькарас, Фрэнсис Тиафо и Флавио Коболли вошли в группу Ивана Лендла. Александр Зверев, Рафаэль Ходар, Бен Шелтон и Артюр Фис играют в группе Джона Макинроя.