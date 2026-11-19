Дэвенпорт — о победе Андреевой на Итоговом: тот случай с микрофоном стал для неё сигналом

Победительница шести турниров «Большого шлема» американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт прокомментировала победу россиянки Мирры Андреевой на Итоговом турнире WTA после инцидента с включенным микрофоном на тренировке с Джессикой Пегулой.

«Какое мощное заявление со стороны Мирры [Андреевой]! Мы видели её победу на «Ролан Гаррос» в июне — она ведь ещё совсем юная. Бывали моменты, когда она теряла самообладание на корте, и, возможно, тот случай с включё