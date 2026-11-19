Эшли Барти введут в Зал теннисной славы в 2027 году

Бывшая теннисистка, чемпионка трёх турниров «Большого шлема» австралийка Эшли Барти избрана для получения высшей награды в теннисе – включения в Международный зал теннисной славы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

За попадание в Зал славы на следующий год также боролись россиянка Светлана Кузнецова и представитель Аргентины Хуан-Мартин дель Потро.

Помимо этого, в Зал славы введут теннисиста-колясочника Синго Куниэда, четырёхкратного паралимпийского чемпиона и 50-кратного победителя турниров «Большого шлема».

Торжественная церемония включения в Зал славы пройдёт с 26 по 28 августа 2027 года в Ньюпорте, США.