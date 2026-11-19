Бывшая теннисистка, чемпионка трёх турниров «Большого шлема» австралийка Эшли Барти высказалась о том, что будет включена в Международный зал теннисной славы в 2027 году.

«Я невероятно благодарна и польщена тем, что меня избрали в Международный зал теннисной славы. Мне посчастливилось равняться на многих австралийских первопроходцев, которые сформировали облик этого вида спорта и с огромной гордостью представляли нашу страну. Осознавать, что моё имя теперь стоит в одном ряду с их именами — это какое-то нереальное чувство. Моя карьера была результатом командных усилий, поэтому эта честь в равной степени принадлежит моей семье, моим тренерам и всем, кто помогал мне на этом пути», — приводит слова Барти пресс-служба Зала теннисной славы.