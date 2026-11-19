Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас может завершить выступление на Итоговом турнире ATP. Об этом сообщает Marca.

По сообщению источника, сегодня, 19 ноября, испанец сделает МРТ. В ходе медицинского обследования будет проверено состояние левой ноги спортсмена — в частности, мышц задней поверхности бедра и колена. От результатов этой диагностики зависит, сможет ли Алькарас продолжить борьбу за титул на Итоговом турнире, а также сможет ли он присоединиться к сборной Испании для участия в финальной части Кубка Дэвиса.

Алькарас досрочно обеспечил себе выход в полуфинал Итогового турнира АТР — 2026. На групповом этапе испанец одержал две победы, не уступив ни одного сета.