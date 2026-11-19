Чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, за каких теннисистов болел в детстве.

— Помните ли вы, кто был первой ракеткой мира, когда вы только начинали заниматься теннисом?

— Я начал играть в теннис в шесть лет, в 2002 году, но тогда ещё не был, скажем так, теннисным болельщиком. К тому моменту, когда я стал хоть немного разбираться в теннисе, там уже был Роджер [Федерер]. Пожалуй, большую часть моего детства на первой строчке находился именно он, а иногда его сменял Рафа. Потом появился Новак — который, как м