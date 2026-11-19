Двукратный победитель турниров «Большого шлема» бывший российский теннисист Евгений Кафельников оценил игру россиянина Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP.

«Какие могут быть ожидания? Мы хотим, чтобы российские теннисисты проходили как можно дальше. Других ожиданий не может быть. Я хочу, чтобы российский теннисист вышел из группы и прошёл как можно дальше в турнире. Медведев играет, как и всегда играл. Невозможно выделить хорошую или плохую форму. Он играет на ту форму, которая у него есть на данный момент. На данный момент этого достаточно, чтобы обыграть Коболли. Но вчера этого было недостаточно, чтобы обыграть Алькараса. Задача — выйти из группы. А потом уже будем смотреть. Надеюсь, есть дополнительные силы, чтобы включить более высокую скорость передачи для побед над соперниками», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.