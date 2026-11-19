Чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, была ли у него в детстве цель стать первой ракеткой мира или выиграть турнир «Большого шлема».

— Когда вы были ребёнком и предавались мечтам, представляли ли вы себе победу на Уимблдоне или другом турнире? Входила ли в эти мечты цель стать первой ракеткой мира?

— Я никогда не задумывался о том, чтобы стать первым в рейтинге или выиграть турнир «Большого шлема». Конечно, когда повзрослел и стал играть лучше, появились и такие цели. Но в самом раннем детстве я помню, как тренировался, отбивая мяч от стены, — а поскольку стена никогда не промахивается, я представлял, что играю против Роджера [Федерера], Рафы [Надал