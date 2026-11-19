Чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что чувствовал, когда занимал первую строчку мирового рейтинга, и отметил, что хочет попытаться снова оказаться на лидирующей позиции.

— Вы почувствовали себя иначе, когда впервые стали первой ракеткой мира в 2022 году?

— И да, и нет. Возможно, давления и внимания стало чуть больше, но это также очень приятное чувство. То есть ты лучший в целом мире, а все остальные лишь пытаются. И это было непросто, но я этого добился.

— Это поставило перед вами некую цель, которой раньше не было?

— Конечно, особенно в мире, в котором мы живём сейчас, такое происходит. Стоит тебе проиграть, говорят: «О, он недоста