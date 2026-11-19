Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира Карлос Алькарас не планирует завершать выступление на Итоговом турнире ATP – 2026. Об этом сообщает COPE в социальной сети X.

По информации издания, медицинское обследование прошло успешно и испанец продолжит борьбу за титул в Турине.

Ранее Marca сообщало, что сегодня, 19 ноября, Алькарас должен был сделать МРТ, чтобы проверить состояние левой ноги – в частности, мышц задней поверхности бедра и колена. От результатов диагностики зависело не только участие на Итоговом турнире, но и то, сможет ли Карлос присоединиться к сборной Испании для участия в финальной части Кубка Дэвиса.

Алькарас досрочно обеспечил себе выход в полуфинал Итогового турнира АТР — 2026. На групповом этапе испанец одержал две победы, не уступив ни одного сета.