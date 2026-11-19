«Просто нужно не слить лидерство». Тейлор Фриц — о первом месте в Чемпионской гонке ATP

Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц отреагировал на то, что в данный момент занимает первую строчку в Чемпионской гонке ATP.

«Ладно, нам просто нужно не слить лидерство», – написал Фриц в социальной сети.

Ранее, 14 ноября, американец завоевал титул турнира АТР-250 в Стокгольме, Швеция, обыграв в финале соревнований аргентинца Тьяго Агустина Тиранте (51-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:3). Очки за этот турнир пошли в зачёт гонки на Итоговый турнир — 2027. Этот титул стал для Фрица 12-м в карьере и вторым в этом сезоне. В июле теннисист выиграл турнир АТР-500 в Вашингтоне, США.