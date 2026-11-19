Шелтон оставил Фису послание на камере после матча с Ходаром на Итоговом турнире ATP

Финалист US Open – 2026, четвёртая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон оставил послание седьмому номеру мирового рейтинга французу Артюру Фису на одной из камер на корте Итогового турнира ATP.

Фото: Скриншот из трансляции

«Я буду смотреть, Артюр», — написал Шелтон.

Ранее в матче группового этапа Итогового турнира ATP — 2026 американец обыграл испанца Рафаэля Ходара, занимающего 10-е место в мировом рейтинге, со счётом 7:6 (10:8), 7:5. Следом на корт выйдут француз Артюр Фис и немец Александр Зверев. Встреча запланирована на 22:30 мск.

Шелтон выйдет в полуфинал турнира, если Зверев выиграет хотя бы один сет. Фису для выхода в полуфинал необходимо обыграть Зверева в двух сетах. Теннисисты находятся в группе Джона Макинроя.