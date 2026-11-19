10-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар рассказал, планирует ли расширять состав своей команды в сезоне-2027 или продолжит играть под руководством отца.

— Вы доказали, что можете добиться больших результатов даже вдвоём, но это редкость. Ходят слухи, что вам нужны менеджер, агент и так далее. Увидим ли мы что-то другое в 2027 году или это снова будете вы и ваш отец?

— Честно говоря, я думаю, что первый год, когда я играю только с отцом, прошёл довольно хорошо. Думаю, всё сложилось удачно для нас обоих. Конечно, ему нелегко ездить каждую неделю, но в целом всё получилось, поэтому, как я всегда говорю, не вижу причин что-либо менять. Но также должен сказать, что у нас есть месяц, чтобы подумать о том, что можно улучшить в следующем сезоне.

Очевидно, это