Обладатель 10 титулов ATP в одиночном разряде, 43-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини сыграет в финальной стадии розыгрыша Кубка Дэвиса – 2026. Он займёт место Симоне Болелли. Об этом сообщает Федерация тенниса Италии в социальной сети X.

Помимо Берреттини в состав итальянской команды вошли Флавио Коболли, Лучано Дардери, Лоренцо Музетти и Андреа Вавассори.

Финал Кубка Дэвиса пройдёт с 24 по 29 ноября в Болонье, Италия. За поб