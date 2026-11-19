«Похоже на Газоля и Брайанта». Давидович-Фокина — о своей дружбе с Артюром Фисом

16-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина сравнил свою дружбу с седьмой ракеткой мира французом Артюром Фисом с дружбой легенд НБА Пау Газоля и Коби Брайанта.

«Мы действительно стали близки после нашего первого матча друг против друга на «Ролан Гаррос» в 2023 году. Не знаю, как это объяснить, но мы отлично провели время на корте, получили удовольствие. После этого мы много времени проводили вместе в Ванкувере на Кубке Лэйвера.

Он классный парень, его семья всегда была ко мне очень добра. Именно