Финалист US Open – 2026, четвёртая ракетка мира американец Бен Шелтон рассказал, чего ожидает от сотрудничества с испанским специалистом Хуан-Карлосом Ферреро. На Итоговом турнире ATP — 2026 американец провёл первые матчи с новым тренером.

— Что вы больше всего хотите улучшить в вашем новом сотрудничестве с Хуан-Карлосом Ферреро?

— Я не думаю, что есть что-то одно конкретное. Самое замечательное, что, помимо теннисной перспективы, у моего отца и у него схожая философия в отношении этого вида спорта, и в том, какие они люди.

Думаю, за то небольшое время, что я провёл с Хуан-Карлосом, мне стало совершенно ясно, что он за человек, какой у него характер, что ему нравится, а что нет, какие у него принципы, как он ведёт себя на корте. Здесь очень многое перекликает