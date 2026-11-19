16-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина высказал мнение, что француз Артюр Фис, занимающий седьмую строчку в мировом рейтинге, сейчас находится в лучшей физической форме, чем до травмы.

«Артюра я нахожу даже сильнее, чем до его травмы спины. Он играет невероятно. Я давно говорю своей команде, что Артюр будет очень крепким игроком топ-10. Я быстро разглядел его потенциал: его менталитет, боевой дух, стиль игры и физические качества.

За время его восьмимесячного отсутствия мы часто созванивались по FaceTime. Он рассказывал мне о своих новых привычках. Он был ч