25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал о своих навыках катания на коньках и поделился впечатлениями от просмотра хоккея.

«Умею кататься на коньках на общественном катке, держась за пингвина (передвижная опора. — Прим. «Чемпионата»). Во-первых, я боюсь, потому что это больно. Я не люблю падать. А на коньках я вынужден падать, потому что не очень хорошо катаюсь. Я могу за пингвина держаться, а могу иногда чуть сам. То есть я могу кататься, но мне это тяжело даётся. Я пару раз упал больно. Последний раз катался лет пять назад. Я пару раз катался, мне это всё не далось. Мне нравится, потому что это очень атмосферно всегда – где-то в парке, в лесу или в Москве на Красной площади. Атмосферно, но больно.

Хоккей, конечно, серьёзный вид спорта, именно в плане физической нагрузки и всего того, что ты должен