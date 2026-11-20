Известный тренер Рик Макки оценил перспективы шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема», девятой ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек в сезоне-2027.

«В 2027 году у «польской карательницы» есть шанс вернуться к самой вершине рейтинга. Никогда не списывай со счетов проверенных игроков — она способна двигаться и играть в ритме. Надеюсь, её подача будет полностью перестроена, потому что старая техника и результаты уже себя исчерпали. Ключ к успеху для Иги — больше наслаждаться солнцем и быть менее строгой к себе, иначе она снова окажется вне игры. Мне кажется, она выиграет один из турниров «Большого шлема» и вернётся в топ-3, если будет наслаждаться битвой. В этом её главный ключ», — написал Макки в социальной сети.