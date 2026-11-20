Шелтон — самый молодой американец, вышедший в полуфинал Итогового турнира ATP с 2004 года
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Финалист US Open – 2026, четвёртая ракетка мира 24-летний теннисист Бен Шелтон является самым молодым американцем, вышедшим в полуфинал Итогового турнира ATP с 2004 года, сообщает Opta Ace.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Макинроя
19 ноября 2026, четверг. 22:40 МСК
1
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7 8
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|6 6
7
Артюр Фис
А. Фис
Это стало возможным после того, как двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Александр Зверев одержал победу над Артюром Фисом (седьмой в рейтинге) со счё