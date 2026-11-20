Шелтон — самый молодой американец, вышедший в полуфинал Итогового турнира ATP с 2004 года

Финалист US Open – 2026, четвёртая ракетка мира 24-летний теннисист Бен Шелтон является самым молодым американцем, вышедшим в полуфинал Итогового турнира ATP с 2004 года, сообщает Opta Ace.

Это стало возможным после того, как двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Александр Зверев одержал победу над Артюром Фисом (седьмой в рейтинге) со счё