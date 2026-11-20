16-я ракетка мира испанец Алехандро Давидович-Фокина рассказал, что его вдохновляет седьмая ракетка мира французский теннисист Артюр Фис. По словам Давидович-Фокины, он бы хотел ему подражать.

«Когда я смотрю на Артура, я вижу звезду. Он для меня источник вдохновения, я хочу иметь такой же менталитет, как у него. Хочу подражать ему. В этом году я часто был травмирован, пропустил немало турниров, это было трудно. Я брал пример с Артура, который тоже пропустил много турниров. Когда он вернулся, он выиграл множество матчей. Это придало мне много сил: если он может это сделать, то и я смогу», – приводит слова Давидович-Фокины L’Équipe.