Сегодня, 19 ноября, в Турине, Италия, продолжился Итоговый турнир ATP — 2026. В рамках игрового дня прошли два матча группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних встреч.

Теннис. Итоговый турнир ATP — 2026, Турин, Италия. Результаты 19 ноября:

Бен Шелтон (США, 3) — Рафаэль Ходар (Испания, 8) — 7:6 (10:8), 7:5;

Александр Зверев (Германия, 1) — Артюр Фис (Франция, 6) — 6:4, 7:6 (8:6).

Итоговый турнир ATP проходит с 15 по 22 ноября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который в этом году досрочно завершил сезон. Даниил Медведев, Карлос Алькарас, Фрэнсис Тиафо и Флавио Коболли вошли в группу Ивана Лендла. Александр Зверев, Рафаэль Ходар, Бен Шелтон и Артюр Фис играют в группе Джона Макинроя.