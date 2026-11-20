«Снова начал чувствовать боль в голеностопе». Зверев — после победы над Фисом на Итоговом

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев после победы над французом Артюром Фисом в матче группового этапа Итогового турнира ATP — 2026 рассказал, что вновь ощутил боль в голеностопе.

«К сожалению, я снова начал чувствовать боль в голеностопе. Вероятно, я буду чувствовать её время от времени до конца своей карьеры. У меня была довольно серьёзная травма. Я сделаю всё возможное, чтобы сыграть без боли в субботу, но это то, с чем мне теперь приходится жить», — сказал Зверев в интервью на корте.

Итоговый чемпионат ATP — 2026 проходит в Турине, Италия, с 15 по 22 ноября. Действующим чемпионом является итальянский теннисист Янник Синнер.