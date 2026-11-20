Зверев сыграет с победителем пары Медведев – Тиафо в полуфинале Итогового турнира

Российский теннисист Даниил Медведев может сыграть с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым.

Зверев занял первое место в своей группе, одержав все три победы на групповой стадии. Медведев все ещё не гарантировала себе место в полуфинале. За выход в полуфинал россиянин поспорит с американцем Фрэнсисом Тиафо.

В другом полуфинале испанец Карлос Алькарас сыграет с американцем Беном Шелтоном.

Итоговый чемпионат ATP — 2026 проходит в Турине, Италия, с 15 по 22 ноября. Действующим чемпионом является итальянский теннисист Янник Синнер.