Чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как изменилось отношение окружающих к нему, когда он был первой ракеткой мира.

— Люди, как из мира тенниса, так и за его пределами, стали относиться к вам иначе, когда вы были первой ракеткой мира? Вам стало проще добиваться определённых вещей?

— Безусловно. Когда я был первой ракеткой мира, у меня была отличная серия результатов: победа на US Open — 2021, несколько финалов турниров серии «Мастерс», победы на «Мастерсах». Мне стали поступать, скажем так, приглашения.

Помню, после того как я стал первой ракеткой мира, я приехал в Лос-Анджелес перед турниром в Индиан-Уэллсе. Я заходил в несколько ресторанов, просил счёт, а мне отвечали: «Да, за вас уже заплатили». Подобные вещи действительно происходят. Когда ты первая ракетка мира, о тебе больше говорят, тебя чаще показывают по телевизору. Это своего рода составляющая известности.

Но у неё есть и обратная сторона. Некоторые люди делают подобные вещи просто из удовольствия, но, возможно, за тебя платит кто-то, кто рассчитывает, что ты потом посидишь с ним и поговоришь 30 минут. А я не хочу чувствовать себя обязанным что-то делать только потому, что для меня что-то сделали. Таков мой принцип. Особенно если я куда-то спешу. Я совершенно спокойно могу заплатить сам.

Как я уже сказал, у известности есть свои плюсы и минусы. Например, тебя приглашают на футбольный матч, ты знакомишься с некоторыми игроками или идёшь на бейсбол. Это здорово и приносит удовольствие, — приводит слова Медведева Vogue.