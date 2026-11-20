Сегодня, 20 ноября, в Турине, Италия, продолжится Итоговый турнир ATP — 2026. В рамках игрового дня пройдут два матча группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на пятницу.

Теннис. Итоговый турнир ATP — 2026, Турин, Италия. Расписание на 20 ноября (время московское):

16:00. Карлос Алькарас (Испания, 2) — Флавио Коболли (Италия, 5);

22:30. Даниил Медведев (Россия, 4) — Фрэнсис Тиафо (США, 7).

Итоговый турнир ATP проходит с 15 по 22 ноября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который в этом году досрочно завершил сезон. Даниил Медведев, Карлос Алькарас, Фрэнсис Тиафо и Флавио Коболли вошли в группу Ивана Лендла. Ранее в полуфинал турнира вышли немец Александр Зверев и американец Бен Шелтон, которые заняли первое и второе место соответственно в группе Джона Макинроя.