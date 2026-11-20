Седьмая ракетка мира французский теннисист Артюр Фис оценил своё выступление в сезоне-2026, отметив, что доволен прогрессом в игре и результатами, которых удалось достичь.

«Сезон получился потрясающим. На протяжении всего года я показывал очень хороший теннис. Были несколько поражений, которые сильно меня задели, но в целом я настроен очень позитивно. Я доволен тем, как играл, и тем, как прогрессировал на протяжении сезона. Мне удалось выбраться из нескольких очень сложных ситуаций. Это очень хороший результат. Постараюсь добиться того же в следующем сезоне, а может, и большего. Но сначала отпуск – он пойдёт на пользу. Теннисный сезон очень насыщенный, поэтому иногда полезно сделать перерыв», – приводит слова Фиса L’Equipe.