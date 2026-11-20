Ходар — об участии в Кубке Дэвиса: все сборные сильные, но у Испании есть шансы на победу

10-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар поделился ожиданиями от предстоящего участия в Кубке Дэвиса – 2026. В 1/4 финала турнира испанцы сыграют со сборной Австрии.

«Я с огромным энтузиазмом отношусь к такой возможности. Знаю, насколько сложно попасть в сборную Испании, потому что у нас много сильных игроков. Но, думаю, команда очень сплочённая. Я уже убедился в этом во время поездки в Чили в сентябре. У нас есть опытные теннисисты и огромное желание выиграть Кубок Дэвиса. Все сборные, которые участвуют в турнире, очень сильны, но, считаю, у нас тоже есть шансы», – приводит слова Ходара Ubitennis.