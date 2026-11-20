Швёнтек и де Минор выступят на турнирах в Брисбене в начале 2027 года

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек, а также 11-кратный победитель турниров ATP в одиночном разряде австралиец Алекс де Минор выступят в Брисбене, Австралия, на турнирах категории WTA-500 и ATP-250 соответственно. Об этом сообщила пресс-служба соревнований на своей странице в социальной сети Х.

Турниры в Брисбене пройдут с 3 по 10 января и станут одними из первых соревнований в сезоне-2027. Ранее участие в турнире подтвердили чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев и победительница четырёх мэйджоров японка Наоми Осака.

Действующей чемпионкой «пятисотника» в Брисбене является Арина Соболенко, турнира ATP-250 — Даниил Медведев.