«Янник и Карлос тоже будут прибавлять». Зверев — о намерении развивать свою игру

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что планирует развивать свою игру, чтобы оставаться конкурентоспособным в борьбе с испанцем Карлосом Алькарасом, итальянцем Янником Синнером и более молодыми теннисистами.

«Я считаю, что совершенствование никогда не прекращается. Потому что угадайте что? Янник и Карлос тоже будут стараться прибавить, как и все остальные. Следующее поколение тоже будет работать над своей игрой.

Посмотрите на первую восьмёрку или десятку игроков, которые сейчас здесь [на Итоговом турнире АТР], и сравните её с прошлогодней. Состав практически полностью изменился. У нас четыре новых участника. Все постоянно совершенствуются, и я продолжу работать над разными аспектами игры. Буду и дальше стараться становиться лучше.

Мне нравится направление, в котором движусь я сам и моя игра. Я рад, что стремлюсь стать более агрессивным теннисистом, который сам берёт инициативу в свои руки», – сказал Зверев на пресс-конференции Итогового турнира АТР.