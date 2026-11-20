10-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар высказался о возможном участии Карлоса Алькараса в составе сборной Испании в предстоящем финальном раунде розыгрыша Кубка Дэвиса – 2026.

«Мне пока не удалось поговорить ни с Карлосом, ни с капитаном сборной. Знаю, что Карлос очень рад возможности сыграть в этом турнире и сделать всё ради своей страны. Если он завершит Итоговый турнир в хорошем физическом состоянии, не вижу причин, почему его не должно быть с нами на следующей неделе. В последние месяцы он провёл очень много матчей. Если его физическое и психологическое состояние будет в порядке, думаю, он приедет. Но это решение должен принимать он сам вместе со своей командой. Если он присоединится к нам, то станет огромным подспорьем для всей сборной», – приводит слова Ходара Ubitennis.