Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о критике достижений немца Александра Зверева в сезоне-2026.

«Честно говоря, если говорить о двух победах Саши на турнирах «Большого шлема», то Янник участвовал в сетке «Ролан Гаррос», а Карлос – на US Open. Саша не может выбирать себе соперников. В этом году он выиграл два турнира «Большого шлема». Он первая ракетка мира», – сказал Фриц в студии Tennis Channel.

29-летний Зверев в сезоне-2026 впервые в карьере стал чемпионом турнира «Большого шлема», одержав победу на Открытом чемпионата Франции. Позже он стал победителе US Open, а также дебютировал на первой строчке рейтинга АТР.