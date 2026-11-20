Участники Итогового турнира АТР – 2026 в Турине, Италия, ответили на вопрос, кого из теннисистов, по их мнению, стоит считать лучшим в сезоне.

Зверев: Себя я не буду выбирать. Можно сказать, что Синнер, то, что он сделал на «Мастерсах», – история.

Шелтон: Первая ракетка мира [Зверев].

Коболли: Рафаэль Ходар. Хотя нет, я поменяю своё решение, лучший игрок – Зверев, главный сюрприз сезона – Ходар.

Ходар: Саша Зверев.

Фис: Саша [Зверев].

Медведев: Очень тяжело выбрать между тремя игроками (улыбается). Пусть будет Саша Зверев, а, нет, Ходар. Это просто сумасшествие, какие рекорды он побил в этом сезоне.

Тиафо: Это мог бы быть я, но назову Ходара, – сказали теннисисты в видео, размещённом в аккаунте BB Tennis в социальной сети Х.