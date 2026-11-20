Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился воспоминаниями из детства, отметив, что никогда не задумывался о том, чтобы выиграть ТБШ или стать лидером рейтинга АТР.

– Когда ты в детстве мечтал о будущем, представлял ли себя победителем Уимблдона или другого турнира? Хотел ли стать первой ракеткой мира?

– Я никогда не думал о первой строчке рейтинга или победе на турнире «Большого шлема». Конечно, когда я подрос и стал лучше играть в теннис, такие цели появились. Но когда я был совсем маленьким, помню, как бил по мячу у стены. Поскольку стена никогда не ошибается, я представлял, что играю против Роджера, Рафы или Новака. Я пытался их обыграть, но, конечно, победить стену невозможно. Это были забавные воспоминания. Думаю, где-то в глубине души я понимал: если я играю против них, значит, сам нахожусь довольно высоко в рейтинге.

Моя мечта закл