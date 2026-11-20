Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему в детстве не всегда поддерживал самых успешных спортсменов, отметив, что был период, когда он болел против швейцарца Роджера Федерера.

«Должен признаться: сейчас я, наверное, всё ещё немного такой, но в детстве мне переставали нравиться спортсмены, которые слишком часто побеждали, причём неважно, о каком виде спорта шла речь. Я думал: «Ну вот, он только и делает, что выигрывает». Поэтому в какой-то момент я болел против Роджера. И я говорю это без какого-либо негатива – просто таким был мой характер. В какой-то период «Барселона» Пепа Гвардиолы обыгрывала