Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как реагировал на критику, которой подвергался, когда был первым номером рейтинга АТР.

– Не стала ли первая строчка рейтинга дополнительной мишенью для критики, которой раньше не было?

– Безусловно. Особенно в современном мире это неизбежно. Стоит тебе проиграть, как сразу начинают говорить: «Он недостаточно хорош, чтобы быть первой ракеткой мира». Но меня это не волновало. Я думал: «Я номер один», и это было невероятно приятно. После поражений меня спрашивали: «Может быть, лидерство в рейтинге оказывает на тебя дополнительное давление? Возможно, поэтому ты не смог показать