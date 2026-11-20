22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль и многократный победитель мэйджоров швейцарец Роджер Федерер встретились в одном из ресторанов на Мальорке. Совместное фото теннисистов опубликовал аккаунт заведения на своей странице в социальной сети.

Фото: Аккаунт restaurantepeperoncino1 в соцсети

40-летний Надаль завершил карьеру в ноябре 2024 года, уступив в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса нидерландскому теннисисту Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6. Федерер ушёл из профессионального спорта в 2022 году, последний матч он провёл на Кубке Лэйвера в Лондоне именно в паре с Надалем. Тогда они уступили Джеку Соку и Фрэнсису Тиафо.