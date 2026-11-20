Диана Шнайдер номинирована на премию «Прорыв года» от WTA

11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер номинирована на премию «Прорыв года» от Женской теннисной ассоциации WTA. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте тура.

Помимо Шнайдер, в число номинанток вошли Марта Костюк (Украина), Ива Йович (США), Александра Эала (Филиппины), Сорана Кырстя (Румыния). Имя победительницы будет объявлено 14 декабря.

В сезоне-2026 Шнайдер показала свой наилучший результат на турнирах «Большого шлема», дойдя до полуфинала «Ролан Гаррос». Также она выиграла шестой в карьере титул на «пятисотнике