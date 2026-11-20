Седьмая ракетка мира французский теннисист Артюр Фис прокомментировал назначение Гаэля Монфиса на должность капитана сборной Франции в Кубке Дэвиса.

«Я очень рад, что капитаном стал Гаэль Монфис. Он мой очень хороший друг, и он для меня как старший брат. В юности был для меня настоящим кумиром. Поэтому я очень рад возможности выступать под его руководством. Думаю, это будет здорово.

Я постараюсь играть как можно больше за сборную. Насколько я помню, первый матч состоится в феврале, постараюсь принять в