Стали известны суммы призовых, которые получат Фис и Ходар за Итоговый турнир АТР

Стала известна сумма призовых, которую получат седьмая ракетка мира француз Артюр Фис и испанец Рафаэль Ходар (10-й номер рейтинга) за участие в Итоговом турнире АТР – 2026 в Турине, Италия.

Оба теннисиста получат по $ 338 тыс. за три матча, которые они провели на групповом этапе турнира. Кроме того, Фис заработал дополнительно $ 405 тыс. за победу в поединке с Ходаром (4:6, 6:2, 6:2.) Таким образом, общий заработок француза составил около $ 773 тыс., сообщает Tennis 365.