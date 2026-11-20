Шестая ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли высказался по поводу давления, которое он испытал, выступая на Итоговом турнире ATP – 2026. По словам Коболли, он оказался более хрупким в эмоциональном плане, чем думал.

«С ментальной и эмоциональной точки зрения я понял, что я более хрупок, чем думаю. Этот турнир доказал мне, что можно быть самым крутым в очереди, всегда показывать зубы, но, если ты хрупок, это сразу видно. Давление и сам турнир очень тебя испытывают», – приводит слова Коболли Ubitennis.