Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас отказался раскрывать подробности своего физического состояния перед полуфиналом Итогового турнира ATP – 2026.

«Ну, во-первых, очевидно, я не собираюсь здесь говорить, что у меня. Думаю, вы уже сами здесь, чтобы строить догадки. Я видел так много всего: что я снимусь, что нет, что я буду играть, что нет… что ж, я оставляю вам [право] выбрать диагноз, который у меня на самом деле после сегодняшнего матча.

Риск есть всегда, травмирован я или физически свеж. Когда играешь поединок такой