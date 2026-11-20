Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Александр Зверев заявил, что не считает боль в голеностопе, которую он ощутил накануне после матча с Артюром Фисом, чем-то серьёзным. Немецкий теннисист также ответил, с кем бы хотел сыграть в полуфинале Итогового турнира ATP – 2026.

– Саша, для начала поздравляю. Третий матч, третья победа, но мы, конечно, немного обеспокоены твоим голеностопом. Как это произошло? Что ты почувствовал и насколько это серьёзно?

– Ничего не случилось. Это просто проблема, которая будет со мной до конца карьеры из-за травмы, которую я получил несколько лет назад. Время от времени это случается, однако всё совершенно в порядке. Над