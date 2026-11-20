Шестая ракетка мира итальянец Флавио Коболли прокомментировал свой дебют на Итоговом турнире ATP. 24-летний теннисист потерпел поражение в трёх матчах группового этапа и не смог выйти в полуфинал.

«Ну, когда ты здесь, всё фантастически, так что это мечта, которая сбылась. И, конечно, я очень горжусь собой и своей командой. И цель сейчас – вернуться в следующем году. Вот над чем я хочу работать.

Турин многому меня научил, и сейчас нелегко об этом говорить, потому что весь адреналин сезона улёгся. Я действительно рад, что был частью этого турнира, и лучшее для меня – это то, что я осуществил эту мечту. Я многому научился, но в конце концов именно детали имеют значение. В сезоне ты выигрываешь матчи благодаря мелочам, и большие игроки знают, ка