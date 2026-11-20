Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц назвал самую главную сложность, с которой он сталкивался, играя с Беном Шелтоном.

«Думаю, очевидно, приём его подачи – это главное, но и вторая подача – тоже. У него такое разнообразие в подаче. Знаешь, ты выходишь играть важное очко на второй подаче и понятия не имеешь, что он сделает, куда направит мяч. И многие из тех, кто мощно подаёт, как я, возможно, не лучшие в приёме первых подач, однако мы находим свои шансы на брейк, атакуя вторые подачи соперников. И, думаю, он отлично справляется с тем, чтобы этого не позволять.

Он использует свою вторую подачу как оружие, когда уступает, и мне кажется, что в такие моменты он даже более склонен играть агрессивнее. И кто-то вроде Карлоса делает то же самое. Думаю, это добавляет много нерешительности