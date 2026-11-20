Обладатель 12 титулов ATP в одиночном разряде, девятая ракетка мира Тейлор Фриц рассказал, что делает игру испанца Рафаэля Ходара, занимающего 10-ю строчку в мировом рейтинге, особенной.

«Он невероятно агрессивный на приёме. Думаю, если ты не подаёшь точно по точкам против него, он тебя накажет. И, думаю, это идёт рука об руку, если посмотреть на результаты. Некоторые из тех, кто его побеждал, кому он проигрывал, – это обычно парни, которые попадают по точкам, очень хорошие подающие, потому что тогда он не может использовать то, что, я считаю, является его главной силой – наказывать на приёме. И, думаю, это проявляется ещё сильнее, когда он играет на грунте. У него был невероятный грунтовый сезон.

Он очень надёжен с обеих сторон, и я уже видел по ходу