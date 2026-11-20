Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас считает состав сборной Испании, которая примет участие в финальном раунде Кубка Дэвиса – 2026, достаточно сильным.

«У нас действительно сильная команда: [Рафаэль] Ходар, я, Марсель [Гранольерс] в паре. Но, думаю, в этом формате Кубка Дэвиса парный разряд действительно очень важен.

Мы могли видеть много стран и команд с действительно сильными парами. В одиночном разряде всё может случиться — мы видим Германию с [Александром] Зверевым, [Кевином] Кравицем и [Тимом] Пюцем, отличные команды. Но, знаешь, у меня много уверенности в нас самих, и я верю, что у нас действительно сильная команда», – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Финал Кубка Дэвиса пройдёт с 24 по 29 ноября в Болонье, Италия. Помимо Испании, за победу на